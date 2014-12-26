Пхеньян: Обсуждение в ООН прав граждан КНДР - это "объявление войны"

Вопрос о правах человека в КНДР был внесен в повестку дня Совета Безопасности ООН в понедельник по запросу 10 из 15 членов (Австралия, Чили, Иордания, Литва, Люксембург, Южная Корея, Руанда, США, Великобритания, Франция).

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Россия и Китай голосовали против обсуждения прав человека в КНДР в Совбезе, ссобщает РИА Новости.

В заявлении Комитета по мирному объединению родины, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), говорится, что рассмотрение ситуации с правами человека в Северной Корее является "наглым вызовом и серьезной провокацией против величественной социалистической системы и жителей КНДР, а также объявлением войны".

Также, по мнению Комитета, правительство президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которое поддержало внесение вопроса с рассмотрением прав человека в повестку дня Совбеза ООН, "действует как марионетка США".