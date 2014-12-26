В России центр академика Сахарова признали "иностранным агентом"

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на пресс-службу министерства

Список пополнили Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова (Москва), Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр" и Краснодарская краевая общественная организация выпускников вузов.

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Ранее на этой неделе минюст подтвердил, что внес в реестр "иностранных агентов" правозащитное движение "За права человека", которое работает в России с 1997 года.