В России центр академика Сахарова признали "иностранным агентом"
00:05, 26 декабря 2014Мир
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Министерство юстиции России включило в реестр "иностранных агентов" три некоммерческих организации из Москвы, Калининграда и Краснодарского края.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на пресс-службу министерства
Список пополнили Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова (Москва), Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр" и Краснодарская краевая общественная организация выпускников вузов.
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Ранее на этой неделе минюст подтвердил, что внес в реестр "иностранных агентов" правозащитное движение "За права человека", которое работает в России с 1997 года.
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