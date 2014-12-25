Почти 35 тысяч человек остаются без света из-за ледяного дождя в Канаде
21:11, 25 декабря 2014Мир
0
Почти 35 тысяч потребителей в канадской провинции Квебек остались без энергоснабжения из-за штормового ветра с дождем, которые обрушились на регион в рождественскую ночь.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.
"От непогоды пострадали восточные и юго-восточные районы провинции, в том числе крупнейшие мегаполисы - Монреаль и Квебек-Сити", - уточнили в Квебекской энергосетевой компании. По данным метеорологов, за ночь в этой части провинции выпало 60 мм осадков, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду.
Читайте такжеЗа день в Москве выпало около четверти месячной нормы осадковТакже в рождественскую ночь сильные дожди, сопровождавшиеся штормовым ветром, прошли в провинциях Онтарио, Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда. Данных об отключениях электричества из этих районов пока не поступало.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter