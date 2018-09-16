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Такие же пометки, как и у Петрова: СМИ сообщили подробности о паспорте Боширова

04:17, 16 сентября 2018
Мир
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Александр Петров и Руслан Боширов / REUTERS

На файле с паспортными данными Руслана Боширова стоят те же указывающие на его принадлежность к спецслужбам пометки, что и у Александра Петрова.

Об этом издание "Проект" сообщило в своем Telegram-канале в субботу, 15 сентября. По его данным, на файле Боширова имеется штамп "сведений не давать" и указан тот же телефонный номер, как и в досье Петрова. Издание утверждает, что получило файл из информационной системы "Российский паспорт" по электронной почте.

К выводу о том, что Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые британскими властями в покушении на экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери, являются сотрудниками российских спецслужб, пришли авторы совместного расследования Bellingcat и The Insider. Его первая часть была опубликована 14 сентября.

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Авторы обнаружили ряд странностей в досье на Петрова в Федеральной миграционной службе (ФМС). По паспорту он родился 13 июля 1979 года, но первые его следы появляются в 2009 году, когда ему был выдан новый паспорт взамен испорченного. В досье стоит номер испорченного паспорта, которого на самом деле никогда не существовало. Боширов, по информации "Проекта", получил свой паспорт также по причине "непригодности" старого в октябре 2010 года.

Российские паспорта Петрова и Боширова выданы управлением ФМС 770001. По данным Bellingcat и The Insider паспорта в этом управлении получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых органов. Ранее портал "Фонтанка.ру" сообщил, что номера выданных заграничных паспортов отличаются лишь последней цифрой.

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Теги: #паспорт#отравление Скрипаля#Александр Петров#Руслан Боширов