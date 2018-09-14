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В МИД Британии напомнили Москве о российских "отпускниках" в Украине

02:41, 14 сентября 2018
Мир
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Джереми Хант / REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сравнил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипаля, с историями о российских военных "отпускниках" во время вторжения на Донбасс в 2014 году.

Об этом Хант написал на странице в Twitter.

"В последний раз российские военные утверждали, что они в отпуске, когда в 2014 году вторглись в Украину. Пора остановить фейковые телешоу - мир разоблачил Россию", - написал министр.

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

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Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Организацией по запрещению химического оружия подтверждены выводы Великобритании по применению токсичного химического вещества в Солсбери.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержала выводы Британии, что то же химическое нервно-паралитическое вещество было применено при отравлении Доны Стерджесс и Чарльза Роули в Эймсбери, как и при отравлении Скрипалей.

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Теги: #Великобритания#МИД Британии#отравление Скрипаля#Солсбери