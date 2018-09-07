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Доза использованного в Солсбери «Новичка» могла убить 4 тысячи человек - The Times

14:14, 07 сентября 2018
Мир
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Место, где нашли отравленного экс-шпиона Скрипаля / REUTERS

Количества нервно-паралитического вещества, которое содержалось в пузырьке из-под духов и было использовано при отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было достаточно для убийства 4 тыс. человек.

Об этом пишет The Times.

По словам источников в сфере безопасности, вещество было 100-процентным «Новичком». Его состав является в 5-8 раз токсичнее, чем созданные в середине XX в. отравляющие вещества на основе амитона.

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Ранее британская газета Daily Mail опубликовала эксклюзивные кадры с камер видеонаблюдения, на которых изображены предполагаемые соучастники отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» спустя несколько минут после нападения на семью Скрипалей в британском Солсбери в марте 2018 года

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Теги: #отравление Скрипаля#вещество Новичок