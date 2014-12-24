Вербовщик российских боевиков признался, что отправляет их на Донбасс в гумконвоях

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию Екатеринбург online, пишет Украинская правда.

По его словам, отправкой наемников в Украину он занялся "после Майдана, ещё до присоединения Крыма".

"Мне тогда ветераны сами позвонили: "Дмитрич, что там творится?! Поехали, надо наводить порядок!" Я взял время всё взвесить. А они не утерпели и сорвались, на свой страх и риск. Есть хорошая поговорка – если бардак невозможно предотвратить, то его надо возглавить. После этого я начал готовить первую группу в Крым", - рассказал Ефимов.

"Первопроходцами были ребята из Ханты-Мансийска – ветераны спецназа, казаки. Они сами подготовили вахтовый ГАЗ-66, три джипа на дутых колесах и экипировались до омерзения. Всё сделали на свои деньги. Забрали меня и поехали… Когда добрались до Керчи, я всё организовал – передал парней ответственным ребятам, которые привязали их к базе, и в итоге они стали "вежливыми людьми",- сказал он.

Ранее Россия и крымские псевдовласти заявляли, что это крымчане.

"Когда Крым уже стал Россией, вернулись обратно. С того момента я серьёзно стал заниматься отправкой добровольцев на Украину, в том числе в Луганск и Донецк", - признался Ефимов.

По его словам, добровольцы пишут ему заявление: "Прошу оказать поддержку в направлении меня для оказания помощи борющемуся народу Новороссии".

"Вместе с заявлением человек заполняет анкету с данными – кто он, откуда, где служил, какой боевой опыт… После рассмотрения заявки проводим собеседование. Если человек нам подходит по боевым качествам, я включаю его в состав группы на отправку. Всем таким людям выдаём "путёвку добровольца". Именно добровольца, а не ополченца. Это официальная бумага с печатью фонда, чтобы нам не привязали потом наёмничество", - сказал он.

"С июня я отправил шесть групп по 15-30 человек в Донецк и две группы по 30 человек в Луганск… спецназ и элита едет в Донецк. Казачество и новички, без боевого опыта – в Луганск", - сказал он.

"Отправляю не только я – ещё этим занимаются организации афганцев, чеченцев. Полностью перекрыть поток уезжающих добровольцев, конечно, нельзя: граница открыта", - сказал он.

Ефимов надеется, что сможет выплачивать зарплату российским боевикам

"Сейчас даже есть неофициальные нормативы по зарплате. Как мне рассказывали пятигорские казаки, где-то платят: 60-90 тысяч рублей в месяц получает рядовой состав, 120-150 тысяч старший состав. Сейчас говорят, до 240 тысяч зарплата выросла… Я считаю, что надо людям платить. Всё-таки они рискуют жизнью. С помощью зарплаты можно привлекать на войну профессионалов", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как добровольцы добираются на донбасс, Ефимов сказал: "В первый раз они ехали под видом Красного креста. Получали от местного отделения бумаги, что мы сопровождение. Когда доехали, люди там остались. Им дали оружие и поставили боевые задачи".

"Сейчас так же грузим ребят в машину с гуманитарной помощью и отправляем. Едут в среднем на месяц. Некоторые в отпуск, некоторые, вероятно, заработать. Я их прошу не говорить мне, сколько они получают, – меня это не волнует", - сказал он.