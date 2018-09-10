National Interest: США стоит готовиться к войне с «зелеными человечками» России

Москва никогда не решится на полномасштабную ядерную или обычную войну против Запада, поэтому единственное, на что она способна - это опосредованные конфликты.

Администрация Дональда Трампа серьезно изменила политику национальной безопасности США, сосредоточившись на вражде между странами вместо традиционной антитеррористической борьбы. И это одно из самых серьезных изменений.

Америке все больше приходится иметь дело с глобальным соперничеством со стороны «ревизионистских» стран, таких как Россия, Китай, Иран и КНДР. Чтобы справиться с ними, некоторые американские политики настаивают на необходимости развивать боевые возможности страны, чтобы победить в вероятных ядерных или обычный войнах против этих четырех стран, если политика сдерживания не сработает.

Об этом на страницах National Interest пишет директор проекта исследования международных угроз Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Сет Джонс.

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Он указывает, что новая американская доктрина национальной безопасности утверждает: «Лучший способ не допустить войну – готовиться к войне. Для этого нужен соревновательный подход к развитию сил и последовательное, многолетнее инвестирование в восстановление боеспособности и наращивание летальной силы». Автор признает, что у Вашингтона есть убедительные причины сосредоточиться на балансировке сил с глобальными и региональными врагами.

«Однако, было бы ошибкой считать, что будущие конфликты будут обычными или ядерными. Они такими не будут», - отмечает автор.

США остаются наиболее мощной военной силой в мире с существенным преимуществом над любой другой страной. Для России, Ирана, КНДР или даже Китая война с применением обычного или ядерного вооружения была бы слишком рискованной и дорогой. Однако, американский опыт в Афганистане и Ираке указывает на то, что армия США более уязвима, когда ей приходится иметь дело с врагом, который использует нерегулярные стратегии, операции и тактики.

Эта реальность указывает на то, что противостояние между США и ее главными врагами будет вестись не обычными, а нерегулярными военными силами. Россия наиболее вероятно продолжит фокусироваться на наборе открытых и тайных операций: от поддержки марионеток в Украине, Сирии и, вероятно, в Балтии до информационных военных тактик. Иран может попытаться расширить свое влияние за счет подконтрольных боевиков в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане и Бахрейне вместо того, чтобы наращивать силы на суше, в небе и на море, надеясь одержать победу над армией США. Китай уже распространяет свое влияние в Тихоокеанском регионе, используя экономическую силу, проводя сложную информационную кампанию и используя другие «серые» тактики, чтобы посягать на острова. Даже КНДР скорее всего будет развивать силы для военных спецопераций и наращивать кибервозможности.

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Будущие конфликты против нерегулярных сил будут требовать от США подготовки к противостоянию против четырех главных соперников не прямо, применяя свои дивизии, авианосцы и стратегические бомбардировщики, а через государственных и негосударственных партнеров, киберинструменты, а также через скрытые информационные кампании. На данный момент США не готовы вести войны нерегулярными силами.

Это не означает, что Америке не нужно быть готовой к ядерной или обычной войне. Но такие конфликты маловероятны по двум причинам. Во-первых, США остаются доминирующей военной силой на планете. Их оборонный бюджет в разы больше, чем суммарные военные расходы 11 стран, армии которых по возможностям стоят после американской. Более важно то, что сила американской армии на земле, в небе, в море, в космосе и киберпространстве очень грозная. Для России, Ирана, КНДР или Китая ядерная или неядерная война против США будет очень рискованной. Конечно, Пекин активно сокращает пропасть между своими и американскими военными возможностями, разрабатывая более точные ракеты, усиливая противовоздушную оборону, увеличивая арсенал истребителей четвертого поколения и демонстрируя проекцию силы в море. Не стоит забывать и о солидном китайском ядерном арсенале, в котором есть твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты DF-41. Однако, американская сила до сих пор преобладает.

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Во-вторых, цена обычной или ядерной войны против Америки будет потрясающей. За последние несколько лет правительство США и независимые аналитические центры просчитывали возможные сценарии войны с Россией в Балтии, с Китаем на Тайване и в Южно-Китайском море, с Ираном на Ближнем Востоке и КНДР на Корейском полуострове. Результаты были в основном мрачные. В большинстве случаев эксперты делали вывод, что война может привести к гибели сотен тысяч военных и гражданских, ко вспышке внутренних беспорядков, экономического ущерба на миллиарды долларов и обвала мировой экономики. Если же обычные конфликты перерастут в ядерные, тогда количество жертв придется считать миллионами. Вред для окружающей среды будет колоссальным, а глобальные финансовые потери будут немыслимыми. В случае войны между США и Китаем, китайский ВВП упадет на 25-35%, в то время как американский – на 5-10%, согласно подсчетам RAND.

Оценки сценариев войны между НАТО и Россией в странах Балтии указали на высокую вероятность, что обычный конфликт может привести к применению тактического ядерного вооружения. В таком случае количество жертв будет измеряться миллионами, а разрушения будут сокрушительными. Все эти нежелательные последствия заставляют Вашингтон, Москву, Пекин, Тегеран и даже Пхеньян воздерживаться от агрессивных военных выпадов. Подобная ситуация царила в мире во времена Холодной войны. Тогда это заставляло Москву и Вашингтон выражать вражду только в форме нерегулярных опосредованных конфликтов. Автор подчеркивает, что история Холодной войны может дать полезный урок, как сдержать ядерных соперников и бороться против «зеленых человечков».