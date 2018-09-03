Bloomberg: Захарченко был проблемой для всех

Киев и Москва указывают пальцем друг на друга после убийства главаря российских боевиков в Донецке.

Самопровозглашенный глава так называемой «ДНР» Александр Захарченко был самым главным «чиновником» двух так называемых сепаратистских республик, которые появились при поддержке России после аннексии Крыма в 2014 году.

Он погиб в пятницу, когда бомба взорвалась в кафе в центре Донецка.

"Его могли убрать за криминальные схемы. А может его кураторы из Кремля устали от него. А может украинцы это сделали. Он был проблемой для всех», - сказал Bloomberg бывший командир российских марионеток на Востоке Украины и агент ГРУ Игорь Гиркин.

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Издание напоминает, что смерть главаря российских террористов вызвала критику в Москве. В частности, президент России Владимир Путин заявил, что это доказывает, что «тот, кто выбрал путь страха, насилия и террора, не стремится искать мирное урегулирование». В свою очередь, в СБУ подтвердили смерть Захарченко и объяснили, что это, скорее всего, произошло из-за конфликта между главарями боевиков. Также руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов сказал, что в Киеве не исключают версию о том, что российские спецслужбы убили свою «одиозную» марионетку.

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Издание напоминает, что российские боевики за годы войны на Донбассе потеряли нескольких заметных главарей. Их загадочная смерть дала причины для распространения слухов о том, что отношения между террористами и их покровителями в Москве становятся все более холодными.