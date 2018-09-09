В США признали, что могли ошибиться в трактовке сообщений в деле российской шпионки Бутиной

Несмотря на то, что прокуроры признали свою возможную ошибку, они тем не менее не намерены изменять меру пресечения для россиянки.

Прокуроры в США, ведущие дело против россиянки Марии Бутиной, сообщили, что могли неправильно интерпретировать смс-сообщения, на основании которых они предположили, что Бутина предлагала интимные услуги в обмен на позицию в интересующей ее компании.

Об этом пишет CNN со ссылкой на документы суда, передает РБК.

Несмотря на то, что прокуроры признали свою возможную ошибку, они тем не менее не намерены изменять меру пресечения для россиянки.

"Даже после признания того, что власти ошиблись в интерпретации этой конкретной текстовой переписки, другие связи и материалы в распоряжении властей (и переданные защите) заставляют сомневаться в заявлении ответчика о том, что ее отношения с американским гражданином номер 1 достаточно крепкие, чтобы она появилась в суде, если ее отпустить из-под ареста", - приводит CNN выдержку из документов суда.

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Ранее в обвинении указывалось, что Бутина как минимум однажды предложила другому лицу секс в обмен на место в "организации, имеющей особый для нее интерес". Прокуроры также утверждали, что трехлетние отношения Бутиной с американским политическим активистом Полом Эриксоном были прикрытием и не помешают ей покинуть страну в случае ее освобождения из-под стражи.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл напомнил, что обвинение Бутиной получило широкое распространение в СМИ.​ "Я хочу, чтобы решение властей отказаться от своих слов получило бы такое же освещение, как их первоначальное ложное обвинение", - сказал телеканалу Дрисколл.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Вашингтоне по обвинению "в заговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину. В частности, Бутину обвиняют в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику".

Позже Федеральный окружной суд Вашингтона отказался отпускать Марию Бутину под залог.