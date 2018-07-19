New York Times: Российская шпионка предлагала секс за доступ к тайнам США
На протяжении последних четырех лет гражданка России Мария Бутина была агентом российских спецслужб под прикрытием, пытаясь повлиять на членов Республиканской партии и поддерживая связь с российскими спецслужбами, чиновниками и олигархом, приближенным к Кремлю, которого она называла своим «спонсором». Все эти факты установили прокуроры США, пишет New York Times.
Россиянка начала свою работу еще в 2014 году через серию обманов. Она солгала о якобы намерении защитить дипломную работу в Американском университете в Вашингтоне, чтобы получить студенческую визу. Защита должна была состояться в 2016 году. Но пытаясь получить рабочую визу, чтобы остаться на дольше в США, она предложила американцу секс в обмен на работу. Позже Бутина переехала жить к одному из оперативников Республиканской партии, который был вдвое старше нее. Россиянка называла его «своим парнем». Но в частных беседах она говорила о «презрении» к нему и рассказывала, что заставляла делать за нее ее работу.
Читайте такжеСуд в США отказался освободить под залог россиянку, подозреваемую в шпионаже
Во время слушания в Федеральном окружном суде прокуроры отметили, что Бутина была ключевым лицом в спланированной долгосрочной кампании, нацеленной направить влиятельных американских политиков на курс, выгодный Москве. Хотя прокуроры не назвали никаких имен американцев, с которыми контактировала Бутина, очевидно, что российская секс-шпионка пыталась повлиять на лидеров Республиканской партии, особенно тех, которые имели амбиции занять должности в Белом доме «включительно с Дональдом Трампом».
В то время, как российская военная разведка устраивала хакерские атаки на сети и электронную почту команды Хиллари Клинтон и Демократической партии, Бутина развивала частные связи в лагере республиканцев. Американские прокуроры говорят, что ею руководил заместитель председателя Центрального банка России Александр Торшин, у которого есть тесные связи с российскими спецслужбами.
Тайно Бутина и еще несколько человек заложили фундамент для операции, стоимостью 125 тысяч долларов, нацеленной на установление связи с лидерами Республиканской партии через сеть контактов в Национальной стрелковой ассоциации и консервативных религиозных группах, в частности во время «Национального молитвенного завтрака».
Читайте такжеСын олигарха из России снял клип о том, как продал Трампу грязное досье на Клинтон
Также прокуроры утверждают, что Бутина поддерживала контакты с российскими шпионами. В марте она обедала с российским дипломатом, которого американские прокуроры подозревают в том, что он на самом деле российский офицер разведки под прикрытием. Он покинул США вместе с группой дипломатов, которых Вашингтон выдворил после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Также Бутина контактировала с ФСБ. Во время обыска в ее квартире агенты ФБР нашли рукописную записку, на которой было написано: «Как ответить ФСБ на предложение трудоустройства?». Также ее сфотографировали с бывшим послом России в Вашингтоне.
Заместитель прокурора США Эрик Кенерсон допускает, что Бутина могла проникнуть в Департамент юстиции в автомобиле российского посольства.