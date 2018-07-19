Россиянка приехала на американскую территорию по студенческой визе, но занималась не только учебой.

На протяжении последних четырех лет гражданка России Мария Бутина была агентом российских спецслужб под прикрытием, пытаясь повлиять на членов Республиканской партии и поддерживая связь с российскими спецслужбами, чиновниками и олигархом, приближенным к Кремлю, которого она называла своим «спонсором». Все эти факты установили прокуроры США, пишет New York Times.

Россиянка начала свою работу еще в 2014 году через серию обманов. Она солгала о якобы намерении защитить дипломную работу в Американском университете в Вашингтоне, чтобы получить студенческую визу. Защита должна была состояться в 2016 году. Но пытаясь получить рабочую визу, чтобы остаться на дольше в США, она предложила американцу секс в обмен на работу. Позже Бутина переехала жить к одному из оперативников Республиканской партии, который был вдвое старше нее. Россиянка называла его «своим парнем». Но в частных беседах она говорила о «презрении» к нему и рассказывала, что заставляла делать за нее ее работу.

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Во время слушания в Федеральном окружном суде прокуроры отметили, что Бутина была ключевым лицом в спланированной долгосрочной кампании, нацеленной направить влиятельных американских политиков на курс, выгодный Москве. Хотя прокуроры не назвали никаких имен американцев, с которыми контактировала Бутина, очевидно, что российская секс-шпионка пыталась повлиять на лидеров Республиканской партии, особенно тех, которые имели амбиции занять должности в Белом доме «включительно с Дональдом Трампом».

В то время, как российская военная разведка устраивала хакерские атаки на сети и электронную почту команды Хиллари Клинтон и Демократической партии, Бутина развивала частные связи в лагере республиканцев. Американские прокуроры говорят, что ею руководил заместитель председателя Центрального банка России Александр Торшин, у которого есть тесные связи с российскими спецслужбами.

Тайно Бутина и еще несколько человек заложили фундамент для операции, стоимостью 125 тысяч долларов, нацеленной на установление связи с лидерами Республиканской партии через сеть контактов в Национальной стрелковой ассоциации и консервативных религиозных группах, в частности во время «Национального молитвенного завтрака».

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Также прокуроры утверждают, что Бутина поддерживала контакты с российскими шпионами. В марте она обедала с российским дипломатом, которого американские прокуроры подозревают в том, что он на самом деле российский офицер разведки под прикрытием. Он покинул США вместе с группой дипломатов, которых Вашингтон выдворил после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Также Бутина контактировала с ФСБ. Во время обыска в ее квартире агенты ФБР нашли рукописную записку, на которой было написано: «Как ответить ФСБ на предложение трудоустройства?». Также ее сфотографировали с бывшим послом России в Вашингтоне.

Заместитель прокурора США Эрик Кенерсон допускает, что Бутина могла проникнуть в Департамент юстиции в автомобиле российского посольства.