В Белом доме назвали фальшивкой книгу об "идиоте" Трампе, который унижает свою команду

Сам президент даже заметил в публикации руку демократов, ведь книга появилась за считанные недели до среднесрочных выборов.

Белый дом агрессивно раскритиковал новую книгу журналиста-расследователя Боба Вудварда под названием «Страх» о внутренней кухне администрации президента Дональда Трампа.

В ней утверждается, что ключевые советники презирают американского лидера и считают его «идиотом» со знаниями пятиклассника. А сам Трамп постоянно унижает членов своей команды, особенно министра торговли Вилбура Роса и генпрокурора Джеффа Сешнса, пишет Washington Post.

Через несколько часов после того, как издание опубликовало некоторые выдержки из книги Вудварда, администрация начала публиковать целый ряд возражений и заявлений от главных советников президента США, в частности от министра обороны Джима Мэттиса, главы администрации Джона Келли и пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Кроме того, появился комментарий его бывшего адвоката Джона Доуда.

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Глава Пентагона назвал книгу «выдумкой», а Сандерс осудила ее, назвав «ничем большим чем сфабрикованными историями, которые придумали бывшие недовольные сотрудники». При этом ни один из них не уточнил, что именно в выдержках из книги неправда.

Сам Дональд Трамп обратился к своей странице в Twitter, где без каких-либо доказательств заявил, что цель скандальной книги – повлиять на среднесрочные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре.

«Книгу Вудварда уже опровергли и дискредитировали генерал Джеймс Мэттис и генерал Джон Келли. Их цитаты – вымышленные фальшивки, обман общественности. Как и все другие истории и цитаты. Вудвард что, оперативник демократов? Заметили время публикации?» - написал Трамп.

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В свою очередь автор «Страха» в комментарии Washington Post отметил: «Я настаиваю на достоверности своей работы».

Издание также подчеркнуло, что Белый дом, похоже, оказался не готовым к появлению очередной скандальной книги о Трампе, хотя заранее знал о ее подготовке. На реакцию администрации понадобилось четыре часа.