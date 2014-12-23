В Индии из-за аномальных холодов погибли уже более 30 человек

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал Zee News.

На востоке штата, где за два дня температура опустилась до плюс пяти градусов по Цельсию, погибли восемь человек, еще шесть скончались в области Ауд, четыре человека погибли в населенных пунктах Мератх и Канпур, семь — в городе Морадабад, шесть — в Алигархе.

Читайте такжеНа Японию обрушились сильные снегопады, почти 1,5 тысячи домов остались без электричества

Более 150 поездов были отменены из-за понижения температуры и сильных туманов. Также отменен ряд авиарейсов, затруднено движение пассажирского транспорта. Власти постановили закрыть местные школы до 28 декабря.