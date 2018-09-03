На церемонии прощания с Кобзоном сотрудник Росгвардии упал в обморок и начал биться в конвульсиях (видео)

Иосифа Кобзона похоронили 2 сентября.

Во время церемонии прощания с российским и советским певцом Иосифом Кобзоном сотрудник Росгвардии упал в обморок и начал биться в конвульсиях.

Видео ЧП с сотрудником Росгвардии, которого спасли сослуживцы, публикует Telegram-канал Super. Он упал возле здания Московской филармонии.

К нему сразу подбежали сослуживцы, полицейские и прохожие. Как сообщают СМИ, его удалось спасти.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.

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Справка УНИАН. Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Бахмутском районе Донецкой области. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами. Кроме эстрадной деятельности Кобзон с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре. Украина лишила Кобзона государственных наград и заблокировала его активы. Президент подписал соответствующий указ. Также Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Также Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.