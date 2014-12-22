В Москве продлили домашний арест парашютистам, проходящим по делу о звезде на высотке

Жалобу по делу четвертой обвиняемой суд рассмотрит позже, сообщила Русская служба Би-би-си.

В ночь на 20 августа неизвестные вывесили на шпиле высотки украинский флаг, перекрасив половину звезды в синий цвет.

Флаг провисел на высотке около трех часов, после чего его сняли, а звезду перекрасили обратно в золотистый цвет. В тот же день московская полиция задержала двух девушек и двух молодых людей с альпинистским снаряжением по подозрению в причастности к инциденту.

Читайте такжеРуфер Мустанг рассказал, как уезжал из Москвы с лицом и руками в краскеСами парашютисты-любители назвали произошедшее стечением обстоятельств. По их словам, они занимаются спортивными прыжками, и в день задержания прыгнули с парашютом с высоты на 30-40 метров ниже шпиля со звездой.