В Афганистане разбился вертолет с тремя украинцами на борту

Вертолет принадлежал молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter.

В результате аварии молдавского вертолета Ми-8 в Афганистане погибли 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской авиации Молдовы.

Так, согласно информации, вертолет, принадлежавший авиакомпании Valan International Cargo Charter, упал вскоре после взлета с военной авиабазы в Мазари-Шарифе.

Кроме того, уточняется, что всего на борту воздушного судна находились 3 члена экипажа, которые были гражданами Украины, и 11 граждан Афганистана.

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"В результате аварии погибли два члена экипажа и десять пассажиров", - говорится в сообщении.

По информации источников молдавского портала deschide.md, погибший пилот был гражданином Молдовы, передает УП.

Издание Gagauzinfo.md со ссылкой на телеканал 1TV и представителя 209-го армейского корпуса "Шахин" Ханифа Резайе сообщает, что вертолет с военными потерпел крушение с высоты 15 метров при взлете с базы 209-го корпуса афганских вооруженных сил "Шахин". После падения он загорелся.

Ранее УНИАН сообщал, что в Красноярском крае Росии упал вертолет Ми-8. На борту было 18 человек, предварительно все они погибли.