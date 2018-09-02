В немецком Хемнице состоялись многотысячные акции правых и их противников, задержаны 300 человек (фото, видео)

По данным правоохранителей, всего в мероприятиях приняли участие 9,5 тыс. человек, порядок охраняли 1800 полицейских.

В немецком городе Хемниц (Саксония) 1 сентября состоялись многотысячные акции правопопулистов и их противников. В результате столкновений пострадали 10 участников акций, полиция задержала 300 человек.

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на местную полицию. Отмечается, что столкновения между различными группами произошли во время шествия партии популистов "Альтернатива для Германии" (AfD). Правые активисты прошли маршем, выражая свою позицию против беженцев.

В то же время, участники митинга "Сердце вместо ненависти" выступили против ксенофобии и призвали к толерантности.

По данным правоохранителей, всего в мероприятиях приняли участие 9,5 тыс. человек, порядок охраняли 1800 полицейских.

В то же время, DW сообщает, что полицейскими во время демонстраций было зафиксировано 25 правонарушений. В частности – повреждение чужой собственности, нанесение телесных повреждений, сопротивление полиции и использование запрещенной символики.

Отмечается, что ряд массовых демонстраций в Хемнице спровоцировало убийство местного жителя 26 августа. В убийстве 35-летнего немца подозревают двух мигрантов - иракца и сирийца.

После этого в городе прошли массовые акции с участием праворадикалов и их противников. Фиксировались также нападения правых на мигрантов.