В Берлине прошел марш ультраправых в поддержку оппозиции

На акцию "Альтернативы для Германии" вышло около пяти тысяч человек и почти в пять раз больше, чтобы выразить несогласие с правыми популистами.

В центре Берлина сегодня состоялся марш сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), который начался у главного железнодорожного вокзала и завершился митингом у Бранденбургских ворот.

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Как передает Deutsche Welle, по данным организаторов акции, в ней приняли участие около пяти тысяч человек. Это количество подтвердили и в полиции. Правопорядок в ходе акций обеспечивали около двух тысяч полицейских.

Немало демонстрантов несли немецкие флаги, они выражали недовольство политикой правительства Ангелы Меркель. "Меркель должна уйти", - скандировали сторонники АдГ.

Политики, которые выступали перед митингующими, предостерегали от "исламизации Германии".

Заместитель председателя фракции АдГ в Бундестаге Беатрикс фон Шторх заявила, в частности, о "грандиозном провале интеграции" на примере игрока национальной сборной ФРГ турецкого происхождения Месута Эзила. По словам фон Шторх, он "не является немцем". Поводом для упреков в адрес футболиста и его партнера по сборной ФРГ Илкая Гюндогана стала их встреча и совместное фото в мае в Лондоне с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В то же время на разные акции против марша АдГ вышли, по данным полиции, около 25 тысяч человек. Одно только объединение "Остановить ненависть - остановить АдГ" заявило об участии в их демонстрации более трех тысяч человек. Вблизи Бранденбургских ворот протестующие выкрикивали "Долой нацистов", выражая несогласие со взглядами активистов АдГ. Кроме того, по реке Шпрее двигались суда с протестующими, которые также выступали против АдГ.

Для поддержания правопорядка полиция задействовала две тысячи правоохранителей. В районе Лейпцигской площади между полицейскими и протестующими против АдГ произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ.

Генеральный секретарь правящей партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковала правых популистов и обвинила их в "угрозе жизни еврейской общины".

"АдГ несет антисемитизм в парламент", - написала Крамп-Карренбауэр в статье для издания Bild am Sonntag. Она предостерегла немецкое общество от распространения "нацистов, неонацистов и правопопулистов".