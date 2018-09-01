В Вашингтоне прошла церемония прощания с сенатором Маккейном

Джона Маккейна похоронят 2 сентября в Аннаполисе на территории Военно-морской академии США, которую он заканчивал.

В Вашингтонском национальном соборе прошла мемориальная служба, посвященная военному герою Америки, сенатору Джону Маккейну, скончавшемуся 25 августа в результате онкологического заболевания.

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На церемонии выступили экс-президенты страны Джордж Буш-младший и Барак Обама, сообщает «Голос Америки».

На мемориальной службе, кроме жены сенатора Синди Маккейн, детей и 106-летней матери, покойного присутствовало много приглашенных гостей: политиков, дипломатов, деятелей культуры и искусства, представителей церкви.

Президент Дональд Трамп не был приглашен ни на одну из прощальных церемоний с Маккейном.

Как сообщалось, в церемонии прощания с Маккейном также приняли участие президент Украины Петр Порошенко, бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк и мэр Киева Виталий Кличко.

Маккейна похоронят 2 сентября в Аннаполисе (штате Мэриленд) на территории Военно-морской академии США, которую он заканчивал.