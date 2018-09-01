При нападении на вокзале в Амстердаме пострадали двое туристов из США

Полиция обезвредила нападавшего, им, по данным правоохранителей, оказался 19-летний афганец.

Двое людей, которые пострадали из-за нападения мужчины с ножом на центральном железнодорожном вокзале нидерландского Амстердама 31 августа являются гражданами США.

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Об этом сообщило американское посольство в Нидерландах, передает радио Свобода. Дипломаты заявили, что сотрудничают с властями Амстердама, «чтобы помочь им и их семьям».

31 августа днем на центральном вокзале Амстердама мужчина ранил ножом два человека. Состояние их здоровья оценивают как тяжелое. Полиция обезвредила нарушителя, им, по данным правоохранителей, оказался 19-летний афганец с разрешением на проживание в Германии. Власти заявили, что не исключают, что такие его действия могли быть терактом.