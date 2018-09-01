Bloomberg допустил утечку в другое издание слов Трампа «не для печати»

Слова Трампа касались обсуждения торгового соглашения между США и Канадой.

Агентство Bloomberg после взятия интервью у президента США Дональда Трампа допустило утечку нескольких его высказываний, данных не под запись, в канадскую газету Toronto Star.

Об этом сообщает Mediaite.

О заявлениях американского президента сообщил в своем твиттере репортер Дэниэл Дэйл. Слова Трампа касались обсуждения торгового соглашения между США и Канадой, которое ведется в настоящий момент.

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Как отметил журналист, президент США заявил, что не пойдет на уступки Канаде, и что любое соглашение будет заключено «полностью на условиях» Штатов.

Ранее Трамп заявил о возможности выхода США из ВТО.