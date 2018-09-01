После убийства Захарченко боевиков "ДНР" подняли по тревоге (видео)

Вооруженные формирования боевиков подняты по тревоге, поскольку оккупанты видят угрозу со стороны Вооруженных Сил Украины.

Террористы "ДНР" объявили 3-дневный траур по погибшему от взрыва в донецком ресторане "Сепар" Александру Захарченко. Траур назначен на 1-3 сентября.

Об этом пишет ТСН.

Как сообщают кремлевские пропагандистские СМИ, одновременно на оккупированной территории Донецкой области объявлено "чрезвычайное положение и закрыты границы, в частности с оккупированными районами Луганской области и с Российской Федерацией.

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"Основная задача всех военных и правоохранительных органов – сохранение порядка на территории, потому что мы не исключаем провокаций со стороны "пятой колонны", - приводят в России слова Александра Казакова, советника погибшего главаря "ДНР".

Кроме этого, Казаков сообщил, что вооруженные формирования боевиков подняты по тревоге, поскольку оккупанты видят угрозу со стороны Вооруженных Сил Украины. Террорист объяснил, что на некоторых направлениях происходит "интенсивное" передвижение украинских войск.

В "ДНР" заявили, что задержали "украинских диверсантов" по подозрению в убийстве Захарченко.