Gazeta Wyborcza: Меркель может попытаться заставить Украину помириться с "Газпромом"

В Киеве начинают с недоверием относиться к Берлину в роли арбитра в газовых спорах с Москвой.

Больше тысячи дней Украина не покупает газ у российского "Газпрома". Изменится ли эта ситуация после визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев, который пройдет в начале ноября?

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza, напоминая, что последний раз глава немецкого правительства была в украинской столице в августе 2014-го года.

Во время ее нового визита в Киев ключевой темой разговора будет сохранение транзита газа из России через украинскую территорию после завершения построения новой ГТС "Северный поток-2", которая будет пролегать через Балтийское море в Германию. Многие европейские политики из Центральной Европы критиковали намерение воплотить этот проект. Они указывали на то, что новая "труба Газпрома" усилит зависимость Евросоюза от российского газа вопреки стратегии организации в области энергетической безопасности. После постройки "Северного потока-2" Россия сможет отказаться от транзита газа через Украину, что выльется для Киева в экономические и политические проблемы.

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Собственно, на вопросе транзита газа через Украину немецкое правительство и сосредоточилось в последнее время, решая проблемы, связанные с "Северным потоком-2". Хотя они касаются не только Украины. Но о будущем транзита российского газа через украинскую ГТС Ангела Меркель разговаривала с Владимиром Путиным в мае во время встречи в Сочи, а также во время приема российского автократа в немецком дворце Месеберг ранее в этом месяце.

В середине июля начались переговоры правительств Украины, России и представителей Еврокомиссии о решении газовых споров Киева и Москвы. Разговоры проходят в здании германского министерства экономики в Берлине. Немецкое ведомство, очевидно, претендует на роль арбитра в споре. Очередной раунд переговоров должен состояться в ближайшие недели и не исключено, что их завершение совпадет по времени с визитом Меркель в Киев.

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Часть украинских политиков с осторожностью относится к амбициям Берлина. Недавно в Киеве вспомнили, что это, собственно, Германия в 2009 году надавила на тогдашнее украинское правительство, заставив его подписать невыгодное соглашение с "Газпромом", чтобы закончить газовую войну с Россией. Тогда "Газпром" посреди зимы на три недели остановил поставки газа в Украину и транзит своих энергоносителей через украинскую ГТС в Западную Европу.