Меркель в начале ноября посетит Украину

Президент Украины убежден, что визит канцлера ФРГ свидетельствует о развитии взаимовыгодного партнерства с Украиной.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель в начале ноября осуществит визит в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления на XIII совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Читайте также«Дипломатические действия» Путина во время встречи с Меркель (укр.)

"Этой осенью, в начале ноября, канцлер Германии Ангела Меркель осуществит визит в Украину", - подчеркнул президент.

"Это очень яркое свидетельство особого внимания наших немецких партнеров, Берлина, к развитию взаимовыгодного партнерства с Киевом", - заявил Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине.