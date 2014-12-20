Под санкции США попали любимый байкер Путина, представители аннексированного Крыма и боевики (полный список)

США ввели санкции против 24 человек, а также ряда компаний, сообщило министерство финансов США, передает РИА Новости.

Среди оказавшихся под санкциями — фонд Marshall Capital Partners Константина Малофеева. Также в список санкций попали ряд самопровозглашенных "лидеров" Крыма и главари боевиков Донбасса, а также российская байкерская организация "Ночные волки".

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Также в "черном списке" оказался друг Владимира Путина байкер Александр Залдостанов, известный под прозвищем Хирург.

В список попали такие представители террористической организации "ДНР": Владимир Антюфеев, Федор Березин, Игорь Безлер ("Бес"), Павел Губарев, Александр Захарченко, Александр Хряков, Мирослав Руденко.

Из организации боевиков "ЛНР" под санкции подпадают: главари боевиков Алексей Мозговой и Игорь Плотницкий, а также Алексей Карякин.

В списке также бывший депутат Верховной Рады Олег Царев и Петр Савченко, который называет себя депутатом "парламента Новороссии".

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Под санкции попадают также Николай Козицын — лидер Союза "казаков" Области Войска Донского и самопровозглашенные представители власти оккупированного Россией Крыма - Дмитрий Неклюдов — так называемый "замглавы МВД" и Наталья Поклонская — известная в соцсетях по прозвищу прокурор-"няшка".

В "черном списке" также следующие организации: "Народное ополчение Донбасса", партия "Новороссия", "Оплот", движение "Юго-Восток", "Ночные волки", Компания "Профактор" (Макеевка), Marshall Capital Partners.