Financial Times: Между США и ЕС могут возникнуть разногласия из-за новых санкций в отношении России

Джефф Дайер в своей статье, которая называется «Между США и ЕС могут возникнуть разногласия из-за новых санкций в отношении России», опубликованной в британской газете Financial Times, пишет, что президент США Барак Обама должен подписать законопроект, который позволит ввести новые санкции в отношении России и предоставить дополнительную помощь Украине, несмотря на опасения по поводу того, что это может привести к разногласиям с европейскими союзниками Вашингтона.

Влияние законопроекта сразу после его подписания будет ограниченным, но он станет основой для того, чтобы Конгресс мог ввести гораздо более жесткие санкции, по типу иранских, в отношении России в следующем году, если кризис в Украине будет обостряться.

То, что этот законопроект получил большую поддержку обеих партий, может говорить о том, что в следующем году Бараку Обаме будет очень непросто находить общий язык с Конгрессом, в котором доминируют республиканцы, во внешнеполитических вопросах, и не только в том, что касается его ядерной дипломатии с Ираном, но и в вопросах России. До того как демократы проиграли на промежуточных выборах в ноябре, лидеры этой партии в Сенате могли блокировать голосование за ужесточение санкций.

Вопрос о новых санкциях возник в то время как российская экономика пошатнулась от падения цен на нефть и быстрого обесценивания рубля, которое заставило центральный банк во вторник поднять процентные ставки до 17 %. Западные санкции повлияли на отток капитала и подорвали доверие к российской экономике.

Обама несколько дней сомневался, стоит ли подписывать законопроект, который единогласно был принят обеими палатами Конгресса в субботу. Тем не менее, официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил во вторник, что окончательный вариант текста достаточно «гибкий», что позволяет президенту подписать законопроект.

В первую очередь, согласно этому законопроекту, Администрация Обамы должна будет ввести санкции в отношении «Рособоронэкспорта», главного российского экспортера государственных вооружений. Компания не попала в предыдущие санкционные списки отчасти из-за своей роли в поставках вертолетов в Афганистан.

Законопроект также обяжет Администрацию Обамы ввести санкции в отношении «Газпрома», если компания значительно снизит поставки газа в Украину, Грузию, Молдову или страны НАТО.

Он также позволит предоставить Украине военную помощь на сумму 350 млн. долл., в том числе противотанковое оружие – вопрос, который был предметом напряженных споров с Администрацией. Барак Обама до этого момента выступал против оказания такой помощи, опасаясь, что это может вызвать еще более агрессивные ответные меры России.

Тем не менее, этот раздел законопроекта, который смягчили в последнюю минуту в ходе переговоров, на самом деле не требует от Администрации предоставлять Украине летальное оружие.

«Существенная помощь для украинского народа – это значительный шаг, который все ближе к реальности», – сказал Роберт Менендес, председатель комитета Сената США по внешним связям.

Администрация Обамы изо всех сил пыталась избежать принятия нового законопроекта, опасаясь, что он может навредить единому фронту, который США удалось выстроить с ЕС для урегулирования украинского кризиса. От Европейского союза потребуется возобновление его самых жестких санкций летом следующего года, и американские чиновники опасаются, что односторонние действия Вашингтона могут подорвать трансатлантическую поддержку в вопросе сохранения экономического давления на Россию.

«Хотя этот законопроект достаточно гибкий, он может привести в замешательство наших союзников», – сказал г-н Эрнест.

По мнению аналитиков, одним из самых потенциально важных элементов законопроекта является раздел, который разрешает – но не требует – наложение вторичных санкций на компании из третьих стран, действия которых идут вразрез с санкциями США в отношении России. На следующей стадии это может обязать США накладывать санкции на иностранные банки, задействованные в таких сферах, как разработка глубоководных месторождений нефти, на которые распространяются действующие санкции США.

«Это даст возможность новому Конгрессу требовать введения вторичных санкций в отношении России, что может привести к серьезным разногласиям с европейцами», – сказал Клифф Капчен, бывший спикер Палаты представителей Конгресса, а теперь аналитик в вашингтонской консалтинговой группе Eurasia Group. «Это было бы похоже на санкции, которые США ввели против Ирана. Конгресс начинает двигаться в этом направлении по отношению к России».

Россия резко отреагировала на перспективу новых санкций, из-за которых, как считают российские власти, в стране возникли некоторые экономические проблемы. «Россия не только выживет, но и выйдет из этого намного более сильной», – сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России. «В нашей истории были гораздо худшие ситуации, и каждый раз мы справлялись с проблемами, становясь намного сильнее».

«Что касается экономической политики, они находятся в очень затруднительном положении», – сказал Джейсон Фурман, председатель Совета экономических консультантов при президенте США. «Из-за сочетания наших санкций, неопределенности, которую они сами же создали своими действиями в других странах, и падения цен на нефть их экономика оказалась на грани кризиса».