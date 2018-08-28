Бывший тюремщик Маккейна во Вьетнаме расстроен смертью экс-узника: «Он мне нравился!»

В азиатской стране почтили память американского сенатора, который был пленником во время войны с Америкой.

Начальник тюрьмы, в которой Джона Маккейна удерживали годами во время войны во Вьетнаме, похвалил сенатора и бывшего военнопленного, который умер в воскресенье.

Об этом пишет Newsweek, напоминая, что Маккейн в 1967 году попал во вьетнамский плен, когда его самолет сбили. До 1973 года его содержали в тюрьме коммунистической страны, которой руководил полковник Тран Чонг Дюет.

«В те времена лично мне он нравился за свою жесткость и сильную позицию. Позже, когда он стал сенатором США, он и сенатор Джон Керри сделали большой вклад в углубление вьетнамско-американских отношений. Поэтому я очень восхищался им», - сказал Дюет.

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«Когда я узнал о его смерти утром, мне стало грустно. Я бы хотел послать соболезнования его семье. Думаю, такие же ощущения у всего вьетнамского народа», - добавил он.

Будучи военнопленным во время Вьетнамской войны, Маккейн пострадал от пыток. Его содержали в одиночной камере в течение 2,5 лет. Ему также умышленное отказали в медицинской помощи после того, как его схватили после падения самолета. Хотя Маккейн был сильно ранен.

Личный опыт пыток сделал Маккейна последовательным противником применения таких практик во время допросов. Несмотря на то, что республиканец натерпелся в тюрьме Вьетнама, он вместе с тогда еще сенатором Джоном Керри в 1994 году совместно внесли законопроект в Конгресс, который предлагал отменить экономические санкции против азиатской страны.

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После смерти Маккейна много людей в Ханое пришли к посольству США, чтобы почтить память американского военного героя. Другие посетили памятник у озера Трак Бах, ведь здесь Маккейна схватили, когда он спустился на парашюте после катапультирования из поврежденного самолета.

«Мы ценим усилия Маккейна в построении и развитии вьетнамо-американских отношений за прошедшие десятилетия», - сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Вьетнама Ле Те Ту Ханг.