Сербия не признает террористами наемников, которые воевали на стороне России на Донбассе - доклад

Сербов, которые воевали в Украине, обвиняют в "участии в вооруженном конфликте в иностранном государстве", а тех, кто возвращается из Сирии, обвиняют и осуждают за терроризм.

В 2018 году 28 граждан Сербии были осуждены за участие в боевых действиях в Украине. При этом лишь четверо из них попали в тюрьму - другие достигли соглашения со следствием и получили условный срок.

Как передает Европейская правда, такие судебные решения за подобные правонарушения являются угрозой безопасности страны, говорится в докладе Научного форума по экстремизму в Сербии, опубликованном British Council Serbia.

Одна из авторов доклада Исидора Стакич говорит, что такие "сделки со следствием и факт, что общественность ничего не знает при каких условиях они были достигнуты" не является "единственной проблемой".

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"Тех, кто возвращаются из Украины, обвиняют в уголовном правонарушении - участии в вооруженном конфликте в иностранном государстве, а тех, кто возвращается из Сирии - обвиняют и осуждают за терроризм", - объясняет проблему Стакич.

Когда сербские граждане едут в Сирию - они делают это тайно, и это противозаконно. Но отправиться из Сербии для участия в боях в Украине намного проще - это делают законно под предлогом оказания гуманитарной помощи, говорится в докладе.

Из 47 сербов, которые принимали участие в конфликтах в Сирии и Ираке, семерых обвинили в преступлениях, связанных с терроризмом, а четырех - в финансировании террористической организации.

То есть сербов, которые воевали в Украине судят за участие в конфликте в иностранном государстве, а сербов, которые воевали в Сирии - за терроризм.

"Государство относится к своим гражданам по-разному - в зависимости от их религии и этнического происхождения. Эти соглашения со следствием и приговоры - просто пример разных подходов судебной власти в Сербии", - убеждена Стакич.

Она считает, что такая практика является дискриминационной. По ее словам, боевики, которые воевали против Украины на Донбассе, "свободно гуляют в центре Белграда".

"Это может привести к дальнейшей радикализации мусульман и будет способствовать ощущению уязвимости и дискриминации среди босняцкого (мусульманского) меньшинства в Сербии", - отмечает Стакич.

Лидер экстремистского движения четников в Сербии Братислав Живкович был арестован 23 августа по подозрению в "организации участия в войне или вооруженном конфликте в чужой стране". Он воевал на стороне боевиков на Донбассе.

"Мы не можем решить проблему праворадикального экстремизма в Сербии единственным арестом. Господствующая идеология в Сербии делает правый экстремизм приемлемым и нормальным - тогда как добровольцы в Украине считаются патриотами, а те, кто воюет в Сирии, являются террористами", - отмечает Стакич.

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