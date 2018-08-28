Мелания Трамп на лубутенах и с "золотой" лопатой посадила дерево у Белого дома (фото)
14:06, 28 августа 2018Мир
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Первая леди США приняла участие в высадке деревьев у Белого дома
Мелания Трамп посадила дерево / Инстаграм
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания, которая не так давно переборщила с румянами, принимали в гостях президента Кении Ухуру Кениата с супругой Маргарет.
Для такого случая Мелания выбрала юбку с цветочным принтом от Valentino, топ нежного розового оттенка и туфли на каблуке от Christian Louboutin.
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После ряда переговоров супруги вышли на улицу, чтобы высадить несколько саженцев у Белого дома. И первая леди Америки решительно взяла в руки лопату и сделала это прямо на "лабутенах".
Напомним, ранее Мелания Трамп вместе со своим супругом посетила детский госпиталь. По такому случаю она надела белоснежный костюм, под который подобрала туфли в тон и черную рубашку в белый горох. Завершили образ первой леди солнцезащитные очки и аккуратная прическа.
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