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С цветами и молитвами: в США чтят память сенатора Маккейна (фоторепортаж)

11:26, 27 августа 2018
Мир
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Американка молится перед мемориалом покойного сенатора США / REUTERS

В США чтят память сенатора Маккейна. Американцы несут к месту, где сейчас находится тело покойного сенатора Джона Маккейна, цветы, открытки, плакаты, флажки и воздушные шарики в национальных цветах США.

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Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters. 

В почетном карауле стоят представители военно-морского кадетского корпуса. 

Как сообщал УНИАН, Джон Маккейн скончался 25 августа. На протяжении последнего года он боролся с опухолью мозга. Ранее стало известно, что Трамп не будет присутствовать на похоронах Маккейна.

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Новость в сюжете: В США умер Джон Маккейн
Теги: #США#Маккейн