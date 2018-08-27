С цветами и молитвами: в США чтят память сенатора Маккейна (фоторепортаж)

В почетном карауле стоят представители военно-морского кадетского корпуса.

В США чтят память сенатора Маккейна. Американцы несут к месту, где сейчас находится тело покойного сенатора Джона Маккейна, цветы, открытки, плакаты, флажки и воздушные шарики в национальных цветах США.

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Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters.

В почетном карауле стоят представители военно-морского кадетского корпуса.

Как сообщал УНИАН, Джон Маккейн скончался 25 августа. На протяжении последнего года он боролся с опухолью мозга. Ранее стало известно, что Трамп не будет присутствовать на похоронах Маккейна.