С цветами и молитвами: в США чтят память сенатора Маккейна (фоторепортаж)
11:26, 27 августа 2018Мир
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В почетном карауле стоят представители военно-морского кадетского корпуса.
Американка молится перед мемориалом покойного сенатора США / REUTERS
В США чтят память сенатора Маккейна. Американцы несут к месту, где сейчас находится тело покойного сенатора Джона Маккейна, цветы, открытки, плакаты, флажки и воздушные шарики в национальных цветах США.
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Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters.
В почетном карауле стоят представители военно-морского кадетского корпуса.
Как сообщал УНИАН, Джон Маккейн скончался 25 августа. На протяжении последнего года он боролся с опухолью мозга. Ранее стало известно, что Трамп не будет присутствовать на похоронах Маккейна.
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