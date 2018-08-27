Президент Молдовы отреагировал на протесты в столице
09:27, 27 августа 2018Мир
403 0
Ранее на митинге оппозиции в Кишиневе протестующие приняли прокламацию общего собрания граждан и выдвинули ряд требований.
REUTERS
Президент Молдовы Игорь Додон отреагировал на протесты, которые прошли в Кишиневе. Об этом он написал в своем фейсбуке.
По его словам, такие протесты опасны для страны.
Читайте такжеМассовые протесты в Молдове: в центре Кишинева сторонники оппозиции устанавливают палатки (фото, видео)
«То, что сделали партии на площади Великого Национального собрания — это позор для демократии, и очень грустно, что это происходит накануне Дня независимости. Никто не имеет морального права использовать людей для маневров в своих политических интересах», — написал Додон.
По словам президента, «очень опасно», что вся эта ненависть и хаос с улиц может попасть в парламент.
Ранее на митинге оппозиции в Кишиневе протестующие приняли прокламацию общего собрания граждан и выдвинули ряд требований.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter