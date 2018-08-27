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Президент Молдовы отреагировал на протесты в столице

09:27, 27 августа 2018
Мир
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REUTERS

По его словам, такие протесты опасны для страны.

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«То, что сделали партии на площади Великого Национального собрания — это позор для демократии, и очень грустно, что это происходит накануне Дня независимости. Никто не имеет морального права использовать людей для маневров в своих политических интересах», — написал Додон.

По словам президента, «очень опасно», что вся эта ненависть и хаос с улиц может попасть в парламент.

Ранее на митинге оппозиции в Кишиневе протестующие приняли прокламацию общего собрания граждан и выдвинули ряд требований.

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Теги: #протесты#Додон#президент Молдовы