Депутат Госдумы об ответах Путина: "Пусть спустится с небес на российскую землю"

Рашкин процитировал ответ Путина на вопрос о зарплате главы "Роснефти" Игоря Сечина. "Зарплаты Сечина не знаю. Я, честно говоря, даже своей собственной зарплаты не знаю — приносят, я ее складываю, на счет отправляю, даже не считаю", — заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами, сообщает Росбалт.

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По словам Рашкина, Путин еще раз показал, что власть и капитал живут в совершенно другой реальности, нежели простой народ. "Владимир Путин даже не счел нужным как-то прокомментировать реплику журналистки Екатерины Винокуровой о вопиющем социальном неравенстве и нищете, в которой живут наши старики, пенсионеры, простые люди. Вместо этого президент высокомерно заявил, что даже не считает свою зарплату", — отметил депутат.

Также депутата задела реплика президента про "жалкую квартиру в 100 квадратных метров", из-за которой началась "травля Собчака" и "было возбуждено два уголовных дела".

"Для большей части населения нашей страны квартира площадью в сто квадратных метров – является недостижимой мечтой. Понятно, что в понимании нынешних хозяев жизни – это всего лишь "жалкая" конура. Но нужно хотя бы соблюдать какие-то приличия и не унижать всех нас. Это просто недостойно и неприлично. Если президент не понимает этого, то он, видимо, просто не владеет информацией о том, как на самом деле живут люди в нашей стране", — подчеркнул Рашкин.

Парламентарий также обратил внимание на высказывание Путина о том, что "рабочие и крестьяне – это элита России".

"За 20 лет реформ мы потеряли не только 20 тыс. деревень, но и 20 млн человек – как во второй мировой войне. Еще 20 тыс. деревень на сегодняшний день — на грани вымирания, в них осталось по 5-7 стариков. Молодежь, которая жила на селе, либо уехала, либо спилась! О какой "элите" можно говорить, если у нас на селе до сих ни водопровода, ни канализации нет. В России сегодня МРОТ составляет 5 тыс. 554 руб., или 116 евро. То есть минимальная зарплата в России на 25% ниже, чем в самой бедной стране ЕС – Болгарии", — рассказал Рашкин. Он посоветовал Путину "спуститься с небес на российскую землю".