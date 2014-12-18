Хорошая мина при плохой игре: обзор ежегодной пресс-конференции Путина (фото, видео)

Путин за три часа ответил на 53 вопроса, которые задали 38 российских и иностранных журналистов.

Во время пресс-конферениции много времени было уделено экономической ситуации в стране, отношениях с Западом а также ситуации в Украине.

О ситуации в экономике

Комментируя ситуацию в российской экономике, Путин заявил, что ее состояние спровоцировано внешними факторами, намекая на вину Запада.

"Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами прежде всего. Но исходим из того, что нами многое не сделано из того, что мы планировали сделать, и говорили о том, что мы должны сделать по диверсификации нашей экономики в течение практически предыдущих 20 лет. Сделать это было достаточно сложно, если вообще возможно с учетом как раз вот этой благоприятной в данном случае внешней экономической конъюнктуры, когда деньги в основном бизнес старался вкладывать туда, где можно было извлечь максимальную и быструю прибыль", — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.

О курсе рубля

После катастрофического обвала курса рубля и последующего его небольшого укрепления за день до конференции, Путин все же выразил надежду, что тенденция укрепления рубля сохранится.

"Надеюсь на то, что сегодняшнее-вчерашнее снижение курса иностранной валюты и повышение стоимости национальной — рубля, сохранится. Возможно ли это? Возможно. Возможно ли снижение цен на нефть, и будет ли это влиять на национальную валюту и, соответственно, все другие показатели? Да, возможно", — сказал президент в четверг в ходе пресс-конференции, цитирует РИА Новости.

Также Путин отметил, что России в худшем случае понадобится два года на выход и кризиса.

"Рост мировой экономики будет сохраняться. Темпы снижаются, но рост точно будет. Экономика будет расти. И наша экономика выйдет из сегодняшней ситуации. Сколько на это потребуется времени? При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, я думаю, что года два", — сказал Путин.

Антизападная риторика

Вся конференция российского лидера была пропитана антизападной риторикой. По его словам, на Западе решили, что они империя, а остальные - вассалы.

"А система ПРО рядом с нашими границами — это разве не стена? Никто не остановился. В этом же самая главная проблема сегодняшних международных отношений — наши партнеры не остановились, они решили, что они победители, что они теперь империя, а все остальные — вассалы, которых нужно дожимать", — сказал Путин.

О диалоге с боевиками

Путин отметил, что экономическая блокада Донбасса - путь бесперспективный.

"Вместо того, чтобы начать с ними хоть какой-то политический диалог, сначала начали применять правоохранительные органы, милицию. Когда это не получилось, начали применять армию. Когда и это не получилось — сегодня пытаются решить вопрос тоже силовым способом с помощью экономической блокады. Считаю, что этот путь абсолютно бесперспективный, вредный для судеб государственности Украины и для украинского народа", — сказал Путин.

О санкциях и нации

Он отметил, что санкции против России не "расплата за Крым", а плата за желание сохраниться как нация и цивилизация.

"Нет, это не расплата за Крым, это плата за наше естественное желание самосохраниться как нация, как цивилизация, как государство", — сказал он, отвечая на вопрос является ли ситуация с российской экономикой "платой за Крым".

О тайге, поросятах и мишке на цепи

Кроме того, в ходе конфеернции Путин традиционно сравнил Россию с медведем.

"Что бы мы ни делали, всегда встречаем проблемы, оппонирование, борьбу с нами. Бесконечные. Я на Валдайском клубе проводил сравнение. Если мишке нашему посидеть спокойно, не гонять поросят по тайге, может, его в покое оставят? Не оставят. Всегда его будут пытаться посадить на цепь", — сказал Путин.

Продолжая аналогию, глава государства заявил, что если "мишку" и удастся "посадить на цепь", то ему сразу же "вырвут и зубы, и когти". Путин объяснил, что в сегодняшнем понимании это является силами ядерного сдерживания.

О Порошенко

Путин отметил, что он вместе с Порошенко был инициатором встреч в Минске, и глава Украины настроен на урегулирование ситуации на востоке Украины.

"Безусловно, президент Украины, конечно, хочет урегулировать (ситуацию — ред.), у меня нет сомнений, что он стремится к этому. Но он там не один. Сейчас слышим заявления других должностных лиц о том, что нужно чуть ли не "воевать до конца", что это может привести к какому-то общеконтинентальному кризису. Слышим много воинственных заявлений", — сказал Путин.

О помощи боевикам

По словам Путина, Россия будет продолжать оказывать помощь "населению Донбасса" также, как она это делает сейчас — отправляя гуманитарные конвои. При этом Путин умолчал, что эти конвои давно не доходят до простого населения, и являются, по сути, способом снабжения боевиков провизией и топливом.

"Мы, конечно, будем помогать людям (Донбасса — ред.), как мы это делаем сейчас. Вы знаете, что уже десятый гуманитарный конвой направлен", — заявил президент.

О пятой колонне

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об упоминавшемся им ранее термине "пятая колонна", назвал очень тонкой грань между оппозицией и "пятой колонной", отметив, что последние отстаивают интересы другого государства.

«Грань между оппозиционерами и "пятой колонной", она внутренняя, ее трудно увидеть внешне. В чем она заключается? Оппозиционер, даже очень жесткий, в конечном итоге до конца борется за интересы своей родины, а "пятая колонна" - это так, те люди, которые исполняют то, что продиктовано интересами другого государства, и их используют в качестве инструмента для достижения чуждых нам политических целей»,- сказал Путин на большой пресс-конференции.

По его словам, российские власти не занимаются травлей людей, выступающих против их политики.

"Хочу вас заверить, что никакой организации какой-бы то ни было травли в отношении людей, которые не согласны с нашими действиями, скажем, в Украине, в Крыму, или по каким-то внутриполитическим вопросам, никто этим из официальных органов власти, представителей органов власти не занимается", - сказал Путин.

О ситуации на Донбассе

Путин назвал ситуацию на Донбассе "гражданской войной".

"Я уверен, что если бы такая позиция была занята, то сейчас не было бы ни гражданской войны в Украине, не было бы многочисленных жертв. Наши коллеги заняли другую позицию", — сказал Путин на большой пресс-конференции.

Также он уверен, что правда в ситуации, которая сложилась на Донбассе, - на стороне России, а не Запада.

"Я считаю, что мы правы в ходе украинского кризиса. Я уже об этом говорил, что это наши партнеры западные неправы", — сказал Путин.

О личной жизни

Путин заявил, что с личной жизнью у него все нормально.

«Все в порядке у меня, не беспокойтесь», — сказал глава российского государства.

По его словам, с бывшей супругой у них добрые и дружеские отношения, они регулярно видятся, и с детьми он тоже встречается, хотя не так часто, как хотелось бы.

О Чечне

Во время итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина ему поставила вопрос известная телеведущая и журналист российского оппозиционного телеканала "Дождь" Ксения Собчак, на что российский лидер ответил, обращаясь к своему пресс-секретарю Дмитрия Пескова: "Зачем ты ей дал слово?".

Собчак вспомнила о недавних событиях в Грозном, когда в ходе так называемой "контртеррористической операции" были убиты несколько сторонников независимости Чечни, которых Кадыров назвал "боевиками". Журналистка поинтересовалась у Путина, будет ли он защищать тех жителей Чечни и их родственников, которых еще до суда начали считать виновными и сжигать их дома. Также журналистка напомнила Путину о так называемой "пятой колонне" и фейковых сюжетах об Украине на федеральных каналах РФ и поинтересовалась у президента, делит ли он россиян на "бандерлогов и его соратников".

О российских военных и наемниках в Украине

Путин заявил, что как верховный главнокомандующий РФ несет ответственность за российских военнослужащих.

"Что касается, кто и за что несет ответственность: у нас в России, собственно говоря, как почти и в любой президентской республике, за все отвечает президент. А что касается военнослужащих - за их судьбу отвечает верховный главнокомандующий, обращаю внимание, у нас это одно и тоже лицо", - сказал Путин, отвечая на вопрос УНИАН, сколько РФ отправила российских военных воевать в Украину и что бы Путин хотел сказать родственникам погибших российских солдат и офицеров. "Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг либо добровольно принимают участие в боевых действиях, в том числе и на «юго-востоке» Украины, не являются наемниками, потому что за это денег не получают", - сказал Путин.

О новом сроке

Путин заявил, что решение о том, баллотироваться ли на следующий срок, он будет принимать по результатам работы в стране и на президентском, и на правительственном уровне, и пока еще рано делать выводы.