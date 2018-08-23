«A+»: Трамп поставил себе оценку за президентство

Трамп также уверен, что пресса распространяет о нем негативную информацию.

Американский лидер Дональд Трамп оценил свою работу на посту президента на «A+» (5+).

Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам Трампа, ему удалось добиться встречи с северокорейским лидером и поспособствовать решению кризиса на Корейском полуострове, что не удавалось американским президентам до него. Он упомянул, что японский премьер Синдзо Абэ поблагодарил его за вклад в решение проблемы КНДР, поскольку в настоящее время японцы чувствуют себя в безопасности. Трамп заметил, что новые санкции против Северной Кореи были введены, чтобы ускорить решение Корейского кризиса.

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Трамп также назвал встречу в российским коллегой Владимиром Путиным «огромным успехом». Он также отметил успехи в переговорах со странами НАТО.

Трамп уверен, что пресса распространяет о нем негативную информацию. Он считает, что 80% новостей являются «фейковыми». Он подчеркнул, что пресса пишет только о его неудачах, а если ему удается добиться в чем-то успеха, об этом не сообщается. Так, во время переговоров со странами НАТО СМИ писали, что он якобы обидел лидеров каких-то стран, хотя он требовал с них повысить взносы в бюджет альянса, что отвечает интересам Соединенных Штатов.

Ранее Трамп объяснил, почему его бывший адвокат Майкл Коэн и бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт говорят про него «плохие вещи».