Потеря Россией в море ракеты с ядерным двигателем: пресс-секретарь Путина заявил, что ничего об этом не знает

"В отличие от американского телеканала я не располагаю такой информацией", - ответил Песков на вопрос о возможной предстоящей операции России в Баренцево море.

В Кремле сегодня, 22 августа, прокомментировали информацию CNBC о падении российской ракеты с ядерной установкой в Баренцево море после неудачного испытания в ноябре 2017 года.

"В отличие от американского телеканала я не располагаю такой информацией", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК. Он порекомендовал журналистам обратиться в Министерство обороны.

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Днем ранее американский канал CNBC сообщил, что после неудачного испытания в ноябре 2017 года российская ракета с ядерной установкой упала и до сих пор находится в Баренцевом море. Телеканал сослался на источники, знакомые с докладом американской разведки.

Несколькими месяцами ранее, в мае, CNBC сообщил, что Россия с ноября 2017 года по февраль 2018 года провела четыре испытания крылатой ракеты с ядерной установкой, однако все они завершились неудачей. По данным разведки США, самый длинный испытательный полет длился около двух минут.

Как сообщал УНИАН, по данным CNBC, Россия готовится поднять ракету со дна моря. В операции по ее подъему примут участие три судна, одно из которых приспособлено для перевозки радиоактивных веществ.

В начале этого года президент России Владимир Путин похвастался тем, что в России создана и прошла испытания новая ракета с энергетической ядерной установкой.