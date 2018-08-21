"Это может быть ловушкой": Трамп боится, что Мюллер обвинит его в даче ложных показаний

Трамп обеспокоен, что любой разговор с Мюллером может стать "ловушкой для поимки его на даче ложных показаний".

Дональд Трамп переживает, что любые заявления под присягой в рамках расследования вмешательства России в выборы, которые он предоставит спецпрокурору Роберту Мюллеру, могут быть использованы для выдвижения против него обвинения в введении следствия в заблуждение.

Об этом президент США заявил в интервью агентству Reuters, передает УП.

Трамп повторил озабоченность своего главного адвоката по делу расследования российского вмешательства Руди Джулиани о том, что любой разговор с Мюллером может стать "ловушкой для поимки его на лжесвидетельстве".

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Трамп выразил опасения, что следователи могут сравнить его заявления с показаниями других, свидетелей по делу, например, бывшего директора ФБР Джеймса Коми и любые несоответствия могут быть использованы против него.

"Даже если я говорю правду, это делает меня лжецом", - сказал Трамп.

Несмотря на свои опасения, Трамп не прокомментировал, согласится ли он в конечном итоге на интервью с Мюллером, который, среди прочего, расследует был ли сговор между избирательным штабом Трампа и РФ и не препятствовал ли Трамп расследованию.

Трамп также отказался сказать, может ли он лишить Мюллера доступа к секретной информации, как он сделал это в отношении бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, который неоднократно критиковал поведение Трампа в вопросах внешней политики и национальной безопасности.

Россия отрицает вмешательство в выборы в США в 2016 году, а Трамп, в свою очередь, отрицает, что имел место какой-либо сговор.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что следствие в отношении вмешательства России в политические процессы в США, которое возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер, является национальным позором Америки.