The Guardian: Присутствие России разделяет чехов в 50-ю годовщину подавления Пражской весны

Старшее поколение помнит российское вторжение и с недоверием относится к россиянам, в то время как националисты и левые считают, что нынешняя Россия не отвечает за кровавые поступки СССР.

Несколько раз в день старшие чехи будут посещать фотовыставку в старом городе Праги, посвященную тому, как в 1968 году Москва подавила «Пражскую весну». А когда они выходят, то жалуются.

«Они ворчат: «Русские снова здесь»», - говорит куратор выставки Дана Киндрова о взглядах местных на тысячи российских туристов, которые посещают Прагу каждые выходные.

Как пишет The Guardian, еще около 30 тысяч граждан России имеют разрешения на проживание в Чехии. Сегодня же исполняется 50 лет со дня, когда Москва отправила полмиллиона солдат из СССР и стран Варшавского договора, чтобы подавить реформистское правительство Чехословакии Александра Дубчека. Он пытался создать «социализм с человеческим лицом».

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Темы споров варьируются от того, представляет ли Россия сегодня стратегическую угрозу для страны, до вопроса, стоит ли улучшать отношения с Москвой вопреки санкциям Евросоюза.

Большинство политиков как в Чехии, так и Словакии считают Россию угрозой. Но чешский президент Милош Земан откровенно восхищается Владимиром Путиным. В свою очередь Словакия из-за споров в правящей коалиции стала одной из немногих стран ЕС, которые не выдворили российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании.

Оскорбление части старшего поколения чехов на СССР с 1968 года теперь упало на плечи современной России и россиян. Камила Моучкова была телерепортером в 1968 году. В августе того же года ее арестовали за прямую трансляцию событий. В интервью чешским СМИ она сказала, что даже сейчас ей трудно быть вежливой к русскими.

Моучкова была одной из первых ведущих телевизионных новостей в Чехословакии и прославилась своими критическими трансляциями в 1968-ом. Ее уволили с телеканала, после чего она работала на заводе пластиковых пакетов. Вернуться на телеэкраны ей удалось лишь после Бархатной революции в 1989 году.

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«После всего, что русские сделали здесь, я не заинтересована в том, чтобы иметь отношения с той страной. Возможно, я слишком старая, чтобы изменить свои взгляды. До этого дня, когда наша команда играет в хоккей с Россией, я воспринимаю это не как спорт, а как политическое событие. Мне даже приходится убеждать себя обращаться вежливо с россиянами, когда они останавливают меня на улице и спрашивают дорогу», - сказала Моучкова.

После Бархатной революции, когда Чехословакия наконец смогла избавиться от коммунизма, появилась тенденция рассматривать события «Пражской весны» как столкновение различных групп коммунистов. Но много фотографий, выставленных на экспозиции Киндровой, показывают, как много национального было в протестах в те времена. Было много вывесок и граффити с призывами «Русские, идите домой!». А на мемориале в Братиславе кто-то нарисовал логотип, который ставил в один ряд советскую звезду и нацистскую свастику. Киндровой было 13 лет в те времена. Ее мама была фотографом и сделала некоторые снимки, которые сейчас стали экспонатами.

«Мой отец забрал меня с улицы и сказал: Посмотри и запомни это навсегда», - вспоминает она.

Позже Киндрова изучала иностранные языки, в частности французский и русский, чем взбесила прадеда, который после 1968 года не хотел, чтобы кто-либо в семье разговаривал по-русски. После 1976 года она начала часто посещать советскую Россию и делать фотографии.

«События 1968 года до сих пор играют роль в том, как я отношусь к России. Россияне всегда очень дружелюбно себя ведут, когда узнают, что я из Чехии. Но лучше с ними не говорить об истории», - говорит она.

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В современной России до сих пор принято отрицать то, что советские войска сделали в Венгрии в 1956-м и в Чехословакии в 1968 годах. Зато весь исторический нарратив сосредоточен на героизме победы во Второй мировой войне. Киндрова говорит, что планировала провести в Москве в 2005 году выставку под названием «1945-1968-1989», подчеркивая различные эпизоды советского военного вмешательства в Чехословакии.

«Но в последнюю минуту мы получили звонок и нас попросили переименовать выставку в «Российско-чешский диалог», а также снять некоторые фото. Я отказалась», - вспоминает она.

В Словакии и Чехии есть как «правые», так и «левые» радикалы, которые поддерживают идею улучшения отношений с Россией, оставив позади горе, которое они считают более неактуальным.

«Посмотрите на нашу историю с немцами, а сейчас мы друзья», - говорит 70-летний сенатор и один из самых активных сторонников России в чешской политике Ярослав Доубрава. Недавно он вернулся из оккупированного Крыма, куда ездил вопреки протеста посольства Украины в Праге. Он хвалил Россию за «чудеса», которые она якобы делает на силой отобранной украинской территории.

Словацкий депутат Петер Марчек, который тоже недавно побывал в Крыму, сказал изданию: «Для меня август 1968 году был агрессией коммунистического СССР, а не враждебным актом со стороны русского народа».

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В отличие от Польши или стран Балтии, Прага и Братислава не имели столетий сложной истории с Россией. Для многих простых чехов РФ имеет небольшое значение. Поэтому за нынешними антироссийскими настроениями кроется не столько историческое недоверие, которое появилось после событий 1968 года, как последние жестокие поступки Кремля.

«Во время Бархатной революции почти не было антироссийской риторики. Когда Вацлав Гавел победил, мы поехали сначала в Вашингтон, а потом прямо в Москву на встречу с Михаилом Горбачевым», - вспоминает бывший посол Чехии в Великобритании и США, а также советник Гавела Михаэль Жантовский.

«У Гавела были хорошие отношения с Горбачевым и Ельциным. Но он не доверял Путину с самого начала. Лишь после вторжения в Крым большинство чешских политиков осудили Россию», - сказал он.