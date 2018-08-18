Под завалами моста в Италии нашли тела еще трех погибших, среди них - ребенок

Ими оказалась семья: отец, мать и их девятилетняя дочь.

Количество погибших в результате обвала моста в итальянском городе Генуя возросло до 41 человека.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

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В частности, сказано, что минувшим вечером в завалах был обнаружен еще один автомобиль с погибшими. В результате обвала моста машину придавил большой цементный блок. В ней находилась семья: отец, мать и их девятилетняя дочь. Их имена известны, но тела еще необходимо будет опознать.

Таким образом, количество жертв трагедии возросло до 41 человека.

Как сообщал УНИАН, 14 августа на севере Италии в городе Генуя произошло обрушение магистрального моста Моранди, длина которого превышает 1 км, высота - 90 метров.

Мост был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. В момент трагедии на нем находились 30-35 автомобилей и три грузовика.

По состоянию на 16 августа было известно о 38 погибших в результате обвала, 16 травмированных, среди которых двое граждан Украины, еще 10-20 человек считались пропавшими без вести.