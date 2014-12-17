ЕС не будет рассматривать санкции против РФ на саммите в Брюсселе – источник

Об этом заявил источник в правительственных кругах ФРГ, передает ТАСС.

"Особенных решений по режиму санкций (против России) и финансовой помощи (Украине) не предвидится", - сообщил источник.

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Ранее сообщалось, что визит президента Украины Петра Порошенко в Брюссель, который планировался на конец текущей недели, не состоится. Основанием для отмены визита стал тот факт, что на имя украинского президента так и не поступило приглашение к участию в заседании Европейского совета (саммита ЕС).