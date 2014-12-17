ЕС не будет рассматривать санкции против РФ на саммите в Брюсселе – источник
16:40, 17 декабря 2014Мир
1 0
На ближайшем саммите ЕС, который пройдет 18-19 декабря в Брюсселе, не ожидается принятия решений по санкциям против России.
На саммите не ожидается принятия решений по санкциям / rus.ruvr.ru
Об этом заявил источник в правительственных кругах ФРГ, передает ТАСС.
"Особенных решений по режиму санкций (против России) и финансовой помощи (Украине) не предвидится", - сообщил источник.
Читайте такжеДипломат пообещал Украине "сильный сигнал политической солидарности" от саммита ЕС
Ранее сообщалось, что визит президента Украины Петра Порошенко в Брюссель, который планировался на конец текущей недели, не состоится. Основанием для отмены визита стал тот факт, что на имя украинского президента так и не поступило приглашение к участию в заседании Европейского совета (саммита ЕС).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter