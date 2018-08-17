Newsweek: Засуха в Индии доводит людей до самоубийства

Жара уничтожает урожай на юге страны уже четыре года подряд, а запасы питьевой воды сокращаются.

Через несколько месяцев после того, как Радха Кришнан покончил с собой, его жена Рани держала череп покойного мужа в истощенных солнцем руках. Это был единственное однозначное доказательство катастрофы дома, которое она смогла найти. Рани присоединилась к еще тысячи фермеров, которые преодолели длинный путь, чтобы попасть в Нью-Дели. Там они требовали от чиновников помощь для пострадавших от засухи фермеров штата Тамилнад, расположенного на юге Индии.

Публичное самоубийство Кришнана было последним отчаянным протестом, пишет Newsweek. В феврале 2017 года, не имея урожая уже третий год подряд и без шанса выплатить свои долги, фермер сел на улице напротив местного банка и выпил пестицид из бутылки. Мужчина скончался за несколько часов, оставив жену с четырьмя детьми.

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По подсчетам, 59,3 тысяч фермеров в Индии покончили с жизнью подобным образом с 1980 года. Итальянский фотограф Федерико Борелла убежден, что настоящее количество значительно больше.

«Самоубийство в Индии – это большой позор, поэтому я подозреваю, что о многих случаях просто не сообщили», - говорит итальянец.

В Индии считается позором потерпеть неудачу, особенно для мужчин. В 2011 году исследование явления членовредительства среди фермеров, которое провели власти штата Андхра-Прадеш, выявило, что даже неудачная попытка убить себя вызывает насмешки. Неспособны выдержать унижений, самоубийцы делают новые попытки убить себя.

В мае Ассоциация фермеров Южной Индии, которая устроила протесты в Нью-Дели, пригласила итальянского фотографа в штат Тамилнад. Его познакомили с четырьмя семьями в городе Тиручирапалли, каждая из которых потеряла мужа и отца из-за самоубийства. Двое из них повесились на собственном же поле. Другие же, как и Кришнан, выпили яд. Похожие истории рассказывают по всей Индии. Засуха, долги и самоубийства распространяются страной, как чума.

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Сельское хозяйство остается главным источником доходов. На него приходится 14% ВВП Индии. Штат Тамилнад – главный производитель бананов, манго, риса, сахарного тростника, кофе и куркумы. Он остро зависит от муссонов, которые пополняют местные источники воды. Юго-западный муссон обычно приходит в штат с июня до сентября, а северо-восточный – с октября до декабря. Но с 2014 года дожди прекратились. Поэтому в штате худшая засуха за 140 лет. Правительство обещало помощь, но мало что было сделано на самом деле. Во многих случаях фермеры были вынуждены продавать свои продукты компаниям по цене ниже рыночной. Когда они теряют урожаи, им предлагают минимальную компенсацию.

Больше половины Индии сейчас страдает от высокого или чрезвычайно высокого недостатка воды, о чем свидетельствуют данные Института мировых ресурсов. Уровень воды в священной реке Ганг, которая поддерживает 1,3 миллиарда людей, стремительно падает. По некоторым оценкам, он сократился на четверть. Отсутствие муссонных дождей привело к тому, что запасы воды в стране на самом низком уровне за десятилетие. А сокращение запасов подземных вод в Северной Индии самое большое в мире. Кроме того, большинство из таких источников загрязнены мышьяком и фтором.

По оценкам, около 15 миллионов фермеров в Индии уже покинули свои земли. Но еще больше сделают то же, поскольку температуры продолжают расти. По последним прогнозам, к 2050 году средняя температура на планете вырастет на 3 градуса по Цельсию. Это грозит тем, что аграрный сектор в Индии потерпит крах, питьевой воды станет очень мало, а в стране может начаться хаос.

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«Влияние климатических изменений выходит за пределы границ Индии. Это угроза для всего человечества», - говорит итальянский фотограф Федерико Борелла.

Сокращение запасов питьевой воды наблюдается на каждом обитаемом континенте. Достаточно лишь нескольких засушливых лет или плохого управления ресурсами, чтобы произошла катастрофа. Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что климатические изменения вызывают 12,6 миллионов смертей ежегодно. По прогнозам, это число возрастет еще на 250 тысяч в период между 2030 и 2050 годом.

О существовании связи между уровнем самоубийств и ростом температур длительное время подозревали. Но она не была подтверждена масштабными данными вплоть до июля 2017 года. Связь обнаружила Тамма Карлтон, которая на то время была аспирантом Университета Калифорнии.

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«Самоубийство – это острый индикатор человеческих тягот, однако причина этих смертей остается неизученной, особенно в развивающихся странах», - писала Карлтон в своей научной работе.

Она отметила, что в Индии происходит пятая часть всех самоубийств в мире. И здесь «климат, и рост температур в частности, имеют большое влияние на усиление эпидемии самоубийств». Используя данные страны за 47 лет, исследовательница выявила увеличение случаев членовредительства как раз в те годы, когда жара сокращала урожайность. По ее подсчетам, повышение температуры на один градус по Цельсию в течение одного дня статистически вызывает 67 самоубийств в среднем.