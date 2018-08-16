Обрушение моста в Италии: количество погибших возросло до 39, около 20 человек разыскивают

Согласно сообщению властей, 16 человек травмированы, в том числе 9 находятся в критическом состоянии.

В Италии число погибших в результате обрушения магистрального моста в городе Генуя возросло до 39 человек, еще 10-20 человек находятся в розыске.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на региональные власти Лигурии.

Количество погибших еще может возрасти, так как многие люди считаются пропавшими без вести. Согласно сообщению властей, 16 человек травмированы, в том числе 9 находятся в критическом состоянии. Среди жертв есть трое детей, а также иностранцы - четверо французов и двое албанцев.

Команды спасателей продолжают осуществлять поиски в завалах.

Главный прокурор Генуи Франческо Коцци сообщил, что не прекращаются поисковые операции еще от 10 до 20 человек.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа на севере Италии в городе Генуя произошло обрушение магистрального мосту Моранди, длина которого превышает 1 км, высота - 90 метров. Мост был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи.

Причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. Во время обрушения на мосту было 30-35 автомобилей и три грузовика.