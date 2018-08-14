Обвал моста в Италии: стало известно о первых спасенных из-под завалов

Под завалами в раздавленных транспортных средствах остаются погибшие.

На севере Италии в городе Генуя из-под завалов автомобильного моста «Моранди» спасены два человека.

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Об этом сообщает итальянское агентство ANSA. По информации от спасателей, в результате обрушения моста погибло несколько человек.

Под завалами находятся раздавленные транспортные средства, в салонах которых есть погибшие. Двух человек удалось извлечь из-под завалов живыми. В реке находятся несколько грузовиков.

Как сообщал УНИАН, по информации британского телеканала Sky News, на севере Италии в городе Генуя обрушился мост, в результате чего погибли десятки людей.