В Италии рухнул автомобильный мост высотой 50 метров: десятки погибших (фото, видео)
В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост высотой около 50 метров, по которому проходила платная автомагистраль A10.
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Об этом сообщает Il Secolo XIX. Есть жертвы, спасатели говорят, по меньшей мере, о 20 людях.
Si capisce meglio la portata con questo video #pontemorandi#genova#video#crollopic.twitter.com/c4XFXm4HuC— Farmacia Serra (@farmaciaserrage) August 14, 2018
Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ— Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018
#14ago#Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 14, 2018
Ecco qualche altra foto di #ponte#morandi#genova#crollo#autostradepic.twitter.com/3fm9ijra8R— Farmacia Serra (@farmaciaserrage) August 14, 2018
Как отмечает ВВС, глава местной службы скорой помощи сообщает, что есть «десятки погибших». Обрушившийся участок в основном упал на железнодорожные пути, вместе в автомобилями и грузовиками.
Судя по фотографиям и видео, обрушилась центральная часть моста.
Как сообщает британский телеканал Sky News, существуют основания полагать, что около 10 транспортных средств находились на 200-метровой части моста, которая обрушилась в результате неожиданного и разрушительного шторма.
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