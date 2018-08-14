В Италии рухнул автомобильный мост высотой 50 метров: десятки погибших (фото, видео)

Есть погибшие, спасатели говорят, по меньшей мере, о 20 людях, однако жертв может быть намного больше.

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост высотой около 50 метров, по которому проходила платная автомагистраль A10.

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Об этом сообщает Il Secolo XIX. Есть жертвы, спасатели говорят, по меньшей мере, о 20 людях.

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018

#14ago#Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 14, 2018

Как отмечает ВВС, глава местной службы скорой помощи сообщает, что есть «десятки погибших». Обрушившийся участок в основном упал на железнодорожные пути, вместе в автомобилями и грузовиками.

Судя по фотографиям и видео, обрушилась центральная часть моста.

Как сообщает британский телеканал Sky News, существуют основания полагать, что около 10 транспортных средств находились на 200-метровой части моста, которая обрушилась в результате неожиданного и разрушительного шторма.

Ранее в России обрушился мост Интернациональной дружбы.