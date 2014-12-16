Исламисты запугивают жителей Ирака скорпионами - СМИ

Боевики «Исламского государства» в Ираке используют взрывающиеся контейнеры, начиненные живыми скорпионами, чтобы сеять панику среди местного населения. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mirror.

Издание ссылается на слова британского военного эксперта Хэмиша де Бреттон-Гордона, который регулярно консультирует иракские вооруженные силы. По его данным, главной целью боевиков являются северные провинции страны: исламисты взрывают контейнеры, начиненные членистоногими, в городах и селах, после чего скорпионы разбегаются, сея панику и кусая местных жителей.

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«Скорпионы очень неприхотливы; даже если их взрывом отбрасывает на несколько миль, они быстро приходят в себя и начинают расползаться», — сообщил де Бреттон-Гордон. Хотя реальное число укушенных относительно невелико, психологический эффект огромен.

«Исламское государство» летом 2014 года объявило о создании халифата на захваченных территориях Сирии и Ирака.