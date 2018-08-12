Часть организаторов покушения скрылась в Перу - Мадуро

Также Мадуро призвал власти Перу "захватить этих террористов и доставить их в соответствии с международным правом венесуэльским властям".

Некоторые из причастных к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро бежали в Перу.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление президента Венесуэлы.

"Мы знаем, что часть этих террористов отправилась в Перу, чтобы скрыться и найти какую-то защиту", - сказал Мадуро.

Он также призвал правительство этой страны "захватить этих террористов и доставить их в соответствии с международным правом венесуэльским властям".

Число скрывшихся в Перу Мадуро не назвал. 10 августа стало известно, что подозреваемыми в покушении на президента Венесуэлы являются 25 человек. Из них арестованы девять человек.

Покушение на Мадуро с помощью двух начиненных взрывчаткой беспилотников произошло в Каракасе 4 августа на праздновании 81-й годовщины основания Боливарианской гвардии. Силам безопасности удалось сбить дроны с курса и взорвать их. Пострадали семь военнослужащих, президент остался невредим. В покушении Мадуро обвинил власти Колумбии и венесуэльскую оппозицию, добавив, что за его жизнь назначили цену 50 миллионов долларов. 8 августа экс-глава муниципальной полиции Венесуэлы и оппозиционер Сальваторе Луккезе признался в причастности к организации покушения.