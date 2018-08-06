В Сети появилось видео взрыва дрона во время покушения на президента Венесуэлы

На видео можно увидеть, как квадрокоптер зависает в воздухе, после чего взрывается.

В Сети появилось видео взрыва дрона на военном параде во время речи президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Запись обнародовал на своей странице в Twitter венесуэльский правозащитник Хулио Сезар Ривас.

На видео можно увидеть, как квадрокоптер зависает в воздухе, после чего взрывается. Шум от взрыва приостановил речь Мадуро.

Para los que querían ver el Dron pic.twitter.com/JKcRysXEUX — Julio César Rivas (@JULIOCESARRIVAS) 5 августа 2018 г.

В субботу, 4 августа, официальный представитель правительства Хорхе Родригес заявил, что президент Венесуэлы остался невредимым после взрывов нескольких дронов во время военного парада в столице страны Каракасе.

Через несколько часов после взрывов Мадуро выступил с заявлением, в котором заявил, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом. В Каракасе тем временем почти сразу произошли задержания лиц, обвиняемых в причастности к покушению.

Правительство Колумбии отвергло свою причастность к покушению, о которой заявил Мадуро. А ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя доселе неизвестная группировка «Фланелевые солдаты».