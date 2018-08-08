Эксперты по химоружию возвращаются в Британию за "новичком"

Группа специалистов из Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) едет в Британию для сбора дополнительной информации о нервно-паралитическом веществе, применение которого в британском городе Солсбери привело к смерти одного человека и критическому состоянию еще трех.

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Как отмечает Financial Times, эксперты уже были в стране месяц назад после смерти Дон Стерджесс, которая, как считает полиция, умерла в результате случайного контакта с тем же веществом "новичок", которое применялось для покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте этого года, передает Би-би-си.

Британия хочет получить от ОЗХО независимое подтверждение того, что вещество, ставшее причиной отравления Стерджесс и ее партнера Чарли Роули, - то же самое, что было применено против Скрипалей.

В заявлении МИД Британии по этому вопросу говорится: "Во время своего визита эксперты ОЗХО соберут дополнительные образцы вещества, которые будут проанализированы в отобранных организацией и пользующихся высокой международной репутацией лабораториях".

Газета считает, что поддержка со стороны ОЗХО чрезвычайно важна для Британии, которая оценивает потенциал нового дипломатического давления на Кремль в связи с нападением на Скрипалей, ответственность за которое, по утверждениям Лондона, несет Россия. Москва всячески отрицает какую бы то ни было причастность к отравлению.

FT стало известно, что на этот раз эксперты ОЗХО сосредоточатся на сборе образцов в районе Солсбери и его пригорода Эймсбери, где Стерджесс и Роули находились непосредственно перед отравлением.

Полиция считает, что смерть Стерджесс наступила в результате контакта с огромной дозой "новичка", содержавшегося в парфюмерном флаконе, выброшенном после отравления Скрипалей. Эксперты должны будут установить идентичность "новичка" во флаконе с тем веществом, которое было нанесено на ручку входной двери дома Скрипаля в Солсбери.