Отравление Скрипалей: организацией занимались две группы из РФ - The Mirror

Одна группа доставила "Новичок" в Великобританию, а другая совершила отравления.

Полиция Великобритании считает, что за покушением на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию стоят две группы из России.

Об этом в воскресенье, 29 июля, пишет The Mirror со ссылкой на неназванный источник в следственных органах.

Отмечается, что одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Великобританию, а другая совершила отравления. Сейчас антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию.

Следователи также пришли к выводу, что емкость, где находилось вещество, которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс.

Как установила британская полиция, замаскированный под духи флакон был запечатан. При этом такой флакон можно купить только в России, сказал собеседник издания.

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Также следователи опасаются того, что использована емкость с "Новичком" может все еще находиться в Великобритании, что составляет потенциальную угрозу для жителей.

Ранее издание CNN узнало, что полиция установила личности двух подозреваемых в отравлении Скрипалей. По сведениям The Daily Mail, у следователей появилась фотография ключевого свидетеля в этом преступлении.

Кроме того, источник в разведке рассказал изданию, что за покушением на Скрипалей могли стоять шесть сотрудников ГРУ, среди которых была женщина.

Напомним, Скрипалей обнаружили без сознания на скамейке возле торгового центра в британском городе Солсбери в начале марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР.

30 июня Дон Стерджесс и Чарльза Роули нашли в бессознательном состоянии в частном доме в Эймсбери, расположенного рядом с Солсбери. Женщина скончалась, а мужчину выписали из больницы спустя почти месяц. Британские следователи предполагают, что они могли отравиться после того, как нашли флакон из-под духов во время прогулки в Солсбери.