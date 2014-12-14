Европа возмущена арестами оппозиционных журналистов в Турции
22:43, 14 декабря 2014Мир
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В Европе возмущены событиями в Турции, где за решетку отправили 27 оппозиционных журналистов, которых обвинили в заговоре против правительства
REUTERS
В Совете Европы отметили, что пристально следят за развитием событий, сообщает 5 канал.
В Еврокомиссии назвали такие рейды несовместимыми со свободой слова и европейскими ценностями.
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Также в ЕК заявили, что Турция, как кандидат на вступление в Евросоюз должна уважать международные нормы.
Аресты в Турции планируют обсудить на ближайшем заседании относительно расширения ЕС.
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