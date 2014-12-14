Европа возмущена арестами оппозиционных журналистов в Турции

22:43, 14 декабря 2014
Мир
0 0

В Европе возмущены событиями в Турции, где за решетку отправили 27 оппозиционных журналистов, которых обвинили в заговоре против правительства

REUTERS

В Совете Европы отметили, что пристально следят за развитием событий, сообщает 5 канал.

В Еврокомиссии назвали такие рейды несовместимыми со свободой слова и европейскими ценностями.

Читайте такжеВ Турции начались аресты оппозиционных журналистов

Также в ЕК заявили, что Турция, как кандидат на вступление в Евросоюз должна уважать международные нормы.

Аресты в Турции планируют обсудить на ближайшем заседании относительно расширения ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter