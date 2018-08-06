Япония выразила протест России из-за размещения истребителей на спорных Курилах

08:07, 06 августа 2018
Мир
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REUTERS

Об этом сообщает РИА «Новости».

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Как отмечается, на прошлой неделе в аэропорту Ясный начали опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С.

По словам генсека кабмина Японии Ёсихидэ Суга, протест против размещения истребителей на острове Итуруп, на который претендует японская сторона, был направлен 3 августа в российский МИД.

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Теги: #Курильские острова