Япония выразила протест России из-за размещения истребителей на спорных Курилах
08:07, 06 августа 2018Мир
76 0
По словам генсека кабмина Японии Ёсихидэ Суга, протест против размещения истребителей на острове Итуруп, на который претендует японская сторона, был направлен 3 августа в российский МИД.
REUTERS
Япония заявила протест российской стороне в связи с информацией о размещении истребителей на южных Курилах.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Читайте такжеЯпония выразила протест России из-за прокладки оптоволокна на Курилы
Как отмечается, на прошлой неделе в аэропорту Ясный начали опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С.
По словам генсека кабмина Японии Ёсихидэ Суга, протест против размещения истребителей на острове Итуруп, на который претендует японская сторона, был направлен 3 августа в российский МИД.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter